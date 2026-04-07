İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü, Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri, son günlerde artan motosiklet hırsızlıkları üzerine dev bir operasyon başlattı. Park halindeki motosikletleri hedef alan hırsızlık şebekesinin izini süren ekipler, sosyal medyada paylaşılan küstah bir videonun peşine düştü.

"İstanbul'a Geliyorum" Dedi, Emniyet Karşıladı

Şüpheli A.H. (22), sosyal medya hesabından çalıntı olduğu belirlenen bir motosikletin üzerinde "İstanbul'a geliyorum, icraatlere devam" notuyla video paylaştı. Bu meydan okumanın ardından İkitelli, Fatih ve Zeytinburnu bölgelerinde 5 ayrı motosiklet hırsızlığı gerçekleştiren şüpheli, polis ekiplerinin titiz takibiyle kıskıvrak yakalandı.

Suç Dosyası Kabarık: Tam 38 Kaydı Var!

Gözaltına alınan A.H.'nin emniyetteki sorgusunda ortaya çıkan detaylar pes dedirtti. Henüz 22 yaşında olmasına rağmen şüphelinin hırsızlık, yankesicilik ve benzeri suçlardan tam 38 ayrı suç kaydının bulunduğu öğrenildi. Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin ortak çalışmasıyla güvenlik kameralarından teşhis edilen şüpheli, kaçacak yer bulamadı.

Çaldığı Motosikletle Paylaşım Yapmış

Yapılan incelemelerde, şüphelinin "icraat" diyerek paylaştığı görüntüdeki motosikletin de İstanbul dışından çalıntı olduğu tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından suç makinesi A.H., geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Çalınan motosikletlerden bazıları sahiplerine teslim edilirken, polis olayla bağlantılı diğer şüpheliler üzerindeki incelemesini sürdürüyor.