İnebolu ilçesi Güneşli köyü imam hatibi İlker Topaloğlu'ndan 1 Kasım Cumartesi akşamı haber alınamadı. Son olarak arkadaşının yanından ayrıldığı belirtilen Topaloğlu için AFAD, UMKE, jandarma ve emniyet ekipleri tarafından geniş çaplı arama çalışması başlatıldı.

KGYS Kameraları İzlenerek Tespit Edildi

Yapılan incelemelerde, Topaloğlu'nun aracının 1 Kasım saat 20.30 sıralarında İnebolu-Abana karayolunda seyir halinde olduğu belirlendi. Aramalar bu bölgede yoğunlaştırıldı.

Aracı Uçurumdan Yuvarlanmış Halde Bulundu

Sabah saatlerinde ekipler, İnebolu İskele mevkiinde deniz kenarında gri renkli bir araç tespit etti. Aracın uçurumdan yuvarlandığı ve içinde İlker Topaloğlu'nun cansız bedeninin bulunduğu belirlendi.

Olay Yerinde İnceleme Başlatıldı

Cumhuriyet savcısı ile olay yeri inceleme ekipleri bölgede detaylı çalışma yaptı. Topaloğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı.