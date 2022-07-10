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Son dakika | İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan şiddetli yağış açıklaması

Son dakika | İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan şiddetli yağış açıklaması
10.07.2022 13:15 - Son Güncelleme: 10.07.2022 13:15

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Son dakika haberi... İstanbul Valisi Ali Yerlikaya yoğun yağış nedeniyle hayatın durma noktasına geldiği megakentte son durumu açıkladı. Vali Yerlikaya, “128 daire, 12 iş yeri, 3 fabrika su baskınlarından etkilendi. Şükürler olsun ki can kaybımız yok. 128 daireden 70 civarında tahliyeleri yapıldı. Bugün su basan iş yerlerini ve evlerini tahliye edeceğiz, temizlenmesi de birkaç gün içinde yapılacak. Evleri su basanlara 5'er bin lira, iş yerleri su basanlara ise 10'ar bin lira yardımları da ulaştırıyoruz. 22.00'ye kadar şiddetli yağış uyarısı devam ediyor.” dedi.

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