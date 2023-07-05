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SON DAKİKA I Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler Yunan mevkidaşı Nikos Dendias ile görüştü

SON DAKİKA I Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler Yunan mevkidaşı Nikos Dendias ile görüştü
05.07.2023 20:30

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Son dakika: Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias, bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

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Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias'ın yeni görevlerinden dolayı birbirlerini tebrik ederek başarı dileklerini ilettiği görüşmede, iki ülke ilişkilerindeki olumlu gündemin devam etmesi ve diyalog kanallarının açık tutulmasının önemi vurgulandı.

Ayrıca iki Bakan, Güven Artırıcı Önlemler Toplantılarının yeniden başlaması ve bununla ilgili ayrıntıları NATO Vilnius Zirvesi sırasında görüşme konusunda mutabık kaldı.

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