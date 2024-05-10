SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 10 Mayıs 2024, 12:02 Güncelleme Tarihi: 10 Mayıs 2024, 12:01

Danıştay’ın 156. Kuruluş Yıl Dönümü! Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar

Son dakika haberi! Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Danıştay Konferans Salonu'nda düzenlenen İdari Yargı Günü ve Danıştay'ın 156. Kuruluş Yıl Dönümü Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Adaletin olmadığı yerde huzur olmayacağını belirten Erdoğan, "Ülkenin selameti yerine belli zümrenin menfaatini gözeten dar kadrocu anlayışların adalet teşkilatı dahil devlet kurumlarında yuvalanmasına izin vermeyeceğiz." dedi. Erdoğan, yargının siyasi tartışmaların içine çekilmesinin hatalı olduğunu ifade ederek, "Güçlü, tarafsız, bağımsız, seri işleyen bir adalet sistemi, evlatlarımıza bırakabileceğimiz en kıymetli mirastır." şeklinde konuştu. Çalışmaları devam eden yeni anayasayla ilgili de konuşan Erdoğan, "Sivil siyasetin alanını genişleterek ülkemizin sorunlarının çözümünü hızlandıracaktır." ifadelerini kullandı. Erdoğan, yargının eleştirilemez olmadığını ancak bunun bir sınırı olduğunu hatırlattı.

SIRADAKİ VİDEO
Seçil Erzan davasında yeni görüntüler!
10.05.2024Cuma
MHRS’DE yeni dönem! Hastanelerde ‘onaylı randevu’ dönemi pazartesi günü başlıyor!
10.05.2024Cuma
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’ten önemli açıklamalar: Pazartesi günü tasarruf verimlilik paketini açıklayacağız
10.05.2024Cuma
Refah'ta ölüm kapanı! Katil İsrail ordusunun saldırdığı bölgede hayatta kalma mücadelesi var
10.05.2024Cuma
Başkan Erdoğan MHP lideri Devlet Bahçeli'yi kabul edecek! Saat belli oldu! Gündemde ne var?
10.05.2024Cuma
Bunlar da Var
Öğrencisi tarafından öldürülen İbrahim Oktugan’ın son görüntüleri ortaya çıktı 03:06
İbrahim Oktugan'ın son görüntüleri ortaya çıktı
11.05.2024Cumartesi
İZLE I Muğla’da feci kaza! Öğrencileri taşıyan midibüs şarampole uçtu: Çok sayıda yaralı var 00:57
Muğla'da feci kaza! Çok sayıda yaralı var
11.05.2024Cumartesi
A Haber ‘’DENİZKURDU 2024’’ tatbikatında 07:53
A Haber ‘’DENİZKURDU 2024’’ tatbikatında
11.05.2024Cumartesi
Sarıyer’de kaza yapan polis memuru hayatını kaybetti 00:28
Sarıyer’de kaza yapan polis memuru hayatını kaybetti
11.05.2024Cumartesi
CANLI YAYIN
SON DAKİKA