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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 10 Mayıs 2024, 13:08 Güncelleme Tarihi: 10 Mayıs 2024, 13:08

KOAH'ın yeni mutasyonu: Q0 RİZE

Rize'de 44 yaşındaki kadın hasta, astım şikayetiyle Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne geldi. Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı'nda görevli Doç. Dr. Dilek Karadoğan'ın muayene ettiği hastada, bazı tetkikler sonucu KOAH'a ait farklı mutasyon fark edildi. Akciğer içerisindeki alveollerin hasar gördüğü, akciğerde bulunması gereken antitripsin proteinin de olmadığı saptanan hastadan alınan bazı numune ve tahliller, özel tıp laboratuvarında incelenmesi için İspanya'ya gönderildi. Karadoğan, yeni mutasyona 'Q0 RİZE' adını verdi.

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