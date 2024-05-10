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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 10 Mayıs 2024, 12:55 Güncelleme Tarihi: 10 Mayıs 2024, 12:55

PKK'ya operasyon: 11 ilde 92 terör ini imha edildi!

İçişleri Bakanı Ali Yelikaya, 11 ilde PKK/YPG terör örgütüne yönelik "Bozdoğan-37" operasyonlarının sonuçlarını açıkladı. Bakan Yerlikaya operasyonlarda 92 mağara, sığınak ve barınma alanının imha edildiğini ve çok sayıda silah ve mühimmatın ele geçirildiğini bildirdi.

İçişleri Bakanı Ali Yelikaya, 11 ilde PKK/YPG terör örgütüne yönelik "Bozdoğan-37" operasyonlarında 92 mağara, sığınak ve barınma alanının imha edildiğini açıkladı.

SIĞINAK VE BARINAKLAR İMHA EDİLDİ
İçişleri Bakanı Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "11 ilde bölücü terör örgütü (BTÖ) mensubu teröristlerin bahar aylarında kırsalda eylem yapmak amacıyla mağara ve sığınaklara sakladıkları çeşitli silah, mühimmat ve patlayıcıların yok edilmesine yönelik düzenlenen 'Bozdoğan-37' operasyonlarında 92 mağara, sığınak ve barınma alanı imha edildi" ifadesini kullandı.

ÇOK SAYIDA PATLAYICI ELE GEÇİRİLDİ
Yerlikaya, operasyonlarda ele geçirilen mühimmatları da şöyle sıraladı:
"495 kilogram patlayıcı madde, 100 adet el yapımı patlayıcı (EYP) ve düzeneği, bin 660 adet kapsüle duyarlı patlayıcı, 3 bin 126 adet çeşitli çapta ve ebatta mühimmat, 54 adet havan mühimmatı, 26 adet RPG-7 roketatar mühimmatı ve sevk fişeği, 2 adet kara mayını, 9 adet el bombası olmak üzere çok sayıda silah ve patlayıcı madde ele geçirildi."

OPERASYONLAR DEVAM EDECEK
Bakan Yerlikaya, yılın 365 günü, dört mevsim, 12 ay boyunca gece ve gündüz demeden şehir içinde ve kırsalda operasyonların devam edeceğini kaydetti.

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