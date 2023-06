İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan Şırnak'ta terörün kökünü kurutma sözü!

İlk olarak Şırnak'ta ziyaret ettiği Çakırsögüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığı askerler ile bir araya geldi, askerlerin babalar gününü kutladı, terörle mücadeleye devam mesajları verdi.

Daha sonra İçişleri Bakanı Yerlikaya ve beraberindekiler Şırnak Valiliğini ziyaret etti. Şırnak Valisi Osman Bilgin, ilçe kaymakamları ve belediye başkanlarından Şırnak ile ilgili brifing aldıktan sonra, Şırnak esnafını ziyaret etti.

Şırnak Cumhuriyet Meydanında vatandaşlarla bir araya gelen İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve beraberindekiler çay içip, sohbet ettiler.

Burada konuşan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "2007 Aralık ayında Şırnak'a geldiğini ve 2010 Mayıs ayında ayrılıp Ağrı'ya gittiğini söyledi.

Bakan Yerlikaya, "Şerafettin Elçi Havalimanımıza geldiğim zaman son derece duygulandım. Çünkü 2007'nin Aralık ayında buraya gelirken, Mardin'e geldim. Mardin'den buraya iki buçuk saate gelebilmiştim. Daha sonra görev icabı, hizmet için gitmeler gelmeler, Diyarbakır'a indiğimiz zaman buraya üç buçuk saatte gelebiliyorduk. Şimdi şükürler olsun ki Şerafettin Elçi Havalimanımıza geliyoruz. Oradan helikoptere binip büyük bir özlemle sağa sola bakarak geldik ve Şırnak'ımızın üzerinde tur atarken de gerçekten duygulanmamak, maşallah dememek elde değil" dedi.

21 yıldan beri Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 783 bin metrekare kara vatanda, mavi vatanda, hava vatanda, yeşil vatanda birlik beraberlik kardeşlik adına her şey yapıldı ve yapılmaya da devam edildiğini ifade eden Bakan Yerlikaya, "Bunun en güzel örneklerinden biri Şehri Nuh Şırnak. Türkiye yüzyılında Allah'ın izni ile sayın Cumhurbaşkanımızın ikinci dönem göreve başlamasında ifade ettiği gibi kollarımızı 180 derece pergel gibi açıp kardeşlik seferberliğini öyle bir haykıracağız yürekten öyle bir ifade edeceğiz ki, sadece bizim milletimiz değil tüm gönül coğrafyamız ve tüm dünya bize hayret edecek, göreceksiniz" dedi.

Bakan Yerlikaya, "Cumhurbaşkanımız hep şunu söyledi, terör kaybedecek. Kökü kuruyacak. Hiç şüpheniz olmasın. Terörizm ile de mücadelede yani şehirlerimizi bir yandan terörün kökü kurutulurken, bir yandan aynı toprağın evlatları olan bizler kardeşliğimiz pekiştireceğiz. Gönüllerimiz ile bizi birbirine yaslayarak, birbirimizden o kadar kardeşlik ruhu ile yaptığımız güç ile refah seviyemizi, şehirlerimizin imarını ihyasını, çocuklarımızı, evlatlarımızı, gençlerimiz geleceğe ümit ile heyecanla bakmalarını sağlamak. Bizim gördüğümüz güzellikten daha güzelini, daha zenginini, daha huzuru, daha büyük kardeşliği görebilmeleri adına çok ama çok çalışacağız. Buna biz yürekten inanıyoruz. Her zaman burada da ilk geldiğim de söylediğim gibi, her zaman iyiler, her zaman doğrular, her zaman birbirine Allah rızası için kenetlenen, kardeş olanlar kazanmıştır. Kazanmaya da devam edecek" dedi.

Bu gün babalar günü olduğunu belirten Bakan Yerlikaya, "Öncelikle Şehit Babalarımıza selam olsun diyorum. Burada bulunan kahraman askerimiz, kahraman jandarmamız, kahraman polisimiz, burada size hadim olan bütün kamu görevlileri ve bu şehrin çok aziz ve muhterem, yaşça içimizde en büyük olan Cemil Öter babamızın şahsında şehrimizde ki büyük küçük demeden bütün babaların babalar gününü kutluyorum. Allah sağlık sıhhat huzur versin. Onların gücü kuvveti hayır duaları bizim üzerimizde olsun. Valilikte ve belediye de son 20 yılda yapılanları dinledikçe, maşallah dememek, gurur duymamak elde değil. Gerçekten yapılanlar, nereden nereye geldiğini görmek gurur verici. Benim zamanımda buralar böyle değildi. Şuraya baktığım zaman gördüğüm manzarayı hatırladım, birde bu manzarayı görüyorum şimdi. Belediyenin yeni binası, belediyenin karşısında ki caddenin geldiği hal, sinemalarımızın olduğu, yollarımız, kadın doğum hastanemiz, İkizce'ye yapılan 500 yataklı Şehir Hastanemiz, okullarımızın derslik sayısının nereden nereye geldiği, şuanda bir şube dersliğin 20 ile 25 olduğunu öğrenmek, arkadaşlar say say bitmez. Her şeyin en iyisine layıksınız. Buna yürekten inanarak söylüyorum. Benim memleketim Konya, bundan önceki görev yerim bütün şehirlerin sultanı İstanbul'da, Hatay'da, Trabzon'da bütün şehirlerimizde olan güzellik ne ise Şırnak'ta da Hakkari'de de, Diyarbakır'da, Ağrı'da da, Şemdinli'de de Beytüşşebap'ta da her yerde aynısın olması için gece gündüz çalışan bir Cumhurbaşkanımız var. 28 Mayıs'ta terör kaybetti. 28 Mayıs'ta kardeşlik kazandı. 28 Mayıs'ta birlik beraberliğimiz, kardeşliğimize düşman olanlar, dili çatal olanlar, gönlü eğri olanlar kaybetti. Gönlü vatan aşkı ile, devlet aşkı ile, millet aşkı ile, bayrak aşkı ile, ezan aşkı ile çağlayanlar elhamdülillah kazandı. Göreceksiniz çok daha güzel günleri hep birlikte göreceğiz. Biz buna yürekten inanıyoruz" diye konuştu.