4.9'luk Sındırgı depremi kamerada! - Video

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat — civarında 4.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin yaklaşık birkaç kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntı, çevre il ve ilçelerde de hissedildi.

O Anlar Kamerada

Şehir meydanında bulunan güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, deprem anında vatandaşların panikle etrafa koştuğu ve bazı araçların sarsıntıdan etkilendiği görüldü. Kısa süren sarsıntı sırasında can kaybı yaşanmadığı bildirildi.

AFAD ve Ekipler Bölgeye Sevk Edildi

Depremin ardından AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri bölgede inceleme başlattı. İlk belirlemelere göre ciddi bir hasar bulunmazken, ekiplerin saha taraması devam ediyor.