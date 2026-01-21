PODCAST CANLI YAYIN
Son dakika: Boğaz'daki cansız beden Rus yüzücüye ait!

Son dakika: Boğaz'daki cansız beden Rus yüzücüye ait!

İstanbul Boğazı’nda bulunan cansız bedenin, bir süredir kayıp olarak aranan Rus uyruklu yüzücüye ait olduğu belirlendi. Olayla ilgili inceleme sürerken, ölüm nedeninin netleşmesi için adli tıp raporu bekleniyor.

