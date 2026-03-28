Son dakika: Ataşehir’de servis minibüsü alev alev yandı
Yazı Boyutu
Şerifali Mahallesi Turgut Özal Bulvarı üzerinde saat 10.50 sıralarında meydana gelen olayda, 34 LC 1203 plakalı servis minibüsü henüz belirlenemeyen bir nedenle aniden yanmaya başladı. Kısa sürede tüm aracı saran alevler gökyüzünü siyah dumanlara boğarken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiyenin yoğun çabasıyla kontrol altına alınan yangında şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, servis aracı tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.