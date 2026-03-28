CANLI YAYIN
Geri
Ankara’da "Sanal Randevu" çetesine darbe: 15 şüpheli tutuklandı

Ankara’da sanal medya üzerinden tanıştıkları erkekleri evlerine davet edip, para almak için silahla tehdit ettikleri tespit edilerek yakalanan 23 şüpheliden 15’i tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Cinsel Suçlar Soruşturma Bürosu koordinesinde Asayiş Şube Gasp Büro ekipleri tarafından geniş kapsamlı soruşturma başlatıldı. Sanal medyadan tanıştıkları erkekleri evlerine davet edip silahla tehdit ve darbederek para aldıkları belirlenen kişiler tespit edildi. Fiziki ve teknik takip sonucu, toplam 20 olay takibe alındı. Soruşturma kapsamında, emniyet ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda 23 şüpheli yakalandı. Bu şüphelilerden 15'i çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle