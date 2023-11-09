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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 09 Kasım 2023, 15:21 Güncelleme Tarihi: 09 Kasım 2023, 15:30

Son dakika: AK Parti İstanbul Milletvekili Müşerref Pervin Tuba Durgut'tan Filistinli doktorlara destek!

AK Parti İstanbul Milletvekili Müşerref Pervin Tuba Durgut, Meclis'te doktorlar ile düzenlediği basın toplantısında Gazze'de yaşanan insanlık dramında Filistinli doktorların cesaretine dikkat çekti. "Acılar bitene kadar biz burada kalacağız" dediğini aktaran Durgut, Filistinli sağlık çalışanlarının, yaralıları kurtarmak için gayret gösterdiğini dile getirdi. Durgut'un ardından konuşan Doktor Hüseyin Alperen Güldiken de "Elimizden geleni değil, yapılması gerekeni yapmaya, Türk sağlık ordusu olarak her zaman hazırız." diye konuştu.

Son dakika: AK Parti İstanbul Milletvekili Müşerref Pervin Tuba Durguttan Filistinli doktorlara destek!
Son dakika: AK Parti İstanbul Milletvekili Müşerref Pervin Tuba Durgut'tan Filistinli doktorlara destek!

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