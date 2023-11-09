Şaaşalı yaşantılarıyla ön plana çıkan Dilan Polat - Engin Polat çifti kara para soruşturmasında tutuklandı. Gelişme üzerine gözler Dilan Polat gibi diğer fenomenlere çevrildi.Milyonlarca takipçisi bulunan fenomenler, paniğe kapılarak sosyal medya hesaplarında temizliğe başladı. Bazıları ise hesaplarını gizliye aldı. Dilan Polat gibi güzellik merkezleri açıp kozmetik ürünler satarak ünlenen Selin Ciğerci de tepki çeken isimler arasındaydı. "Kara para varsa kendimi asarım" diyen Ciğerci, gelen tepkiler üzerine bir gazeteciye açıklamalar yaptı. Ciğerci'nin tutarsız sözleri hayrete düşürken Özlem Lina Öz ise yaptığı paylaşımda altınlarının sahte olduğunu anlattı. Öte yandan Nevra Bilem'in altın dolu havuz keyfi de gündem olan konular arasındaydı.