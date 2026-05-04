Şişli'de kaynana gelinini katletti: "Namusumu temizledim" çığlığı

Evde Dehşet Saçtı

Olay, 2 Mayıs Cumartesi günü saat 13.15 sıralarında Şişli Eskişehir Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, oğlu hırsızlık suçundan cezaevinde olan Menekşe K. (58), aynı evde yaşadığı dini nikahlı gelini Burçin Şahin (25) ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Menekşe K., ruhsatsız silahıyla genç kadının başına iki el ateş etti.

"Namusumu Temizledim" Çığlığı

Silah sesleri üzerine mahalle sakinleri durumu polise bildirdi. Şüphelinin, cinayetin hemen ardından pencereye çıkarak "Gelinimi öldürdüm, namusumu temizledim" diye bağırdığı ve bir süre soğukkanlılıkla sigara içtiği öne sürüldü. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, iki çocuk annesi Burçin Şahin'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Suç Dosyası Kabarık Çıktı

Gözaltına alınan Menekşe K., ifadesinde gelininin oğlunu aldattığını iddia ederek, "Senin çocukların var, utanmıyor musun dedim, bana ters cevap verince ateş ettim" dedi. Yapılan incelemelerde zanlının 'Uyuşturucu madde ticareti' suçundan kesinleşmiş hapis cezası olduğu, eşinin ise 24 yıl önce yüksek doz uyuşturucudan öldüğü tespit edildi.

Adli Süreç Tamamlandı

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Menekşe K., çıkarıldığı mahkemece 'Kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olay yerinde yapılan incelemelerde ise evde ve dışarıda toplam 6 adet boş kovan bulundu.