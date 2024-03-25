SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 25 Mart 2024, 15:02 Güncelleme Tarihi: 25 Mart 2024, 15:02

Şırnak’ta asayiş ve kaçakçılık operasyonu: 29 gözaltı

Şırnak'ta yapılan kaçakçılık operasyonlarında 29 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından terörün finans kaynaklarına operasyon düzenlenerek uyuşturucu madde ve gümrük kaçağı malzemeye el konuldu. Şırnak ve Habur Sınır Kapısında yapılan operasyonlarda, 21,50 gram metamfetamin, 2 adet bong, 4 bin 958 paket sigara, 181 adet elektronik sigara, 181 adet muhtelif emtia, 5 adet cep telefonu ve 14 kilo kaçak çay ele geçirildi. Operasyonlarda, 25 şüpheli kaçakçılık, 2 şüpheli asayiş, 1 şüpheli terör ve 1 şüpheli sahte vize ile ülkemize giriş yapmaya çalışma suçundan olmak üzere toplam 29 şüpheli yakalanarak yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.

SIRADAKİ VİDEO
Şarkıcı Banu Parlak’ın köpeği dehşet saçtı! Komşusunun köpeğini böyle parçaladı: İşte o anlar…
25.03.2024Pazartesi
Başkan Erdoğan’dan Tokat mitinginde önemli açıklamalar
25.03.2024Pazartesi
CHP ve DEM ittifakında yeni perde: Adana'da Zeydan Karalar'ın çekilme iddiası
25.03.2024Pazartesi
İZSU'da şoförlerin maaşı ödenmedi! İZSU personeli eylem başlattı
25.03.2024Pazartesi
İstanbul'u süper hücre vurdu! Uzman isim uyardı
25.03.2024Pazartesi
Bunlar da Var
Belçika’da PKK’lı teröristlerden alçak provokasyon! Türk vatandaşlar kalleşlere sokakları dar etti 00:43
Belçika'da Türk vatandaşlar PKK'lı kalleşlere sokakları dar etti!
25.03.2024Pazartesi
SSK, Bağkur, Emekli Sandığı herkes için... Emekliye 1-7 Nisan arasında 3’ü 1 arada maaş yatacak! 01:45
Emekliye 17-31 Nisan arasında 3'ü 1 arada maaş!
25.03.2024Pazartesi
Yeşilçam yıldızı Filiz Akın’ın hastane odasındaki son hali ortaya çıktı! İşte son sağlık durumu! “3 saatlik ilaç yüzünden 5 saat...” 00:21
Hastane odasındaki son halini paylaştı!
25.03.2024Pazartesi
EMEKLİ PROMOSYON BAŞVURUSU BAŞLADI! Güncelleme nasıl yapılır? 07:57
EMEKLİ PROMOSYON BAŞVURUSU BAŞLADI!
25.03.2024Pazartesi
CANLI YAYIN
SON DAKİKA