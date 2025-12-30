PODCAST
Başkan Erdoğan ve Somali Cumhurbaşkanı Mahmud ile ortak açıklama
Giriş Tarihi: 30 Aralık 2025 18:58
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde bir araya geldi. Görüşme karşılama töreninin ardından başladı. İki liderin, görüşmenin ardından ortak bir basın toplantısı düzenledi.
