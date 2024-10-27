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Sevigen'den 'iç cephe' hamlesine destek! Bahçeli'nin 'Öcalan' çıkışı ve 'teröristan' tehlikesi...
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Sevigen'den 'iç cephe' hamlesine destek! Bahçeli'nin 'Öcalan' çıkışı ve 'teröristan' tehlikesi... "Devlet aklı önemli şeyler biliyor"

Giriş Tarihi: 27 Ekim 2024, 11:51 Güncelleme Tarihi: 27 Ekim 2024, 11:51

Eski CHP Genel Sekreteri Mehmet Sevigen, Türk siyasetindeki 'iç cepheyi sağlam tutma' girişimlerine destek verdi. Suriye'deki teröristan tehlikesine dikkat çeken Sevigen, "ABD eliyle büyüyen, beslenen, eğitilen ve onlara devlet kurma imkanı verilen PKK/PYD var. İçeride birlik içinde olalım diyor Tayyip Bey. Bu bakımdan dış tehlikenin bu olduğuna inanıyorum" dedi. Sevigen, Bahçeli'nin siyasette ezber bozan 'Öcalan' çıkışına ilişkin ise "Devlet aklının bildiği önemli şeyler var" değerlendirmesini yaptı.

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