Şehit Teğmen Duabey Onur Öztürkmen’in vasiyeti yürek dağladı!

Şehit Teğmen Duabey Onur Öztürkmen’in vasiyeti olduğu öne sürülen görüntü, sosyal medyada çok kez paylaşıldı. Öztürkmen’in vasiyetinde kıyafetlerini yoksullara dağıtılmasını istedi. Görüntülerinin üzerine yapılan seslendirmede şehit teğmenin, ‘’Erken ölürsem, canımdan çok sevdiğim iki, üç arkadaşım var. Beni o gece yalnız bırakmasınlar. Tüm kıyafetlerimi yoksul insanlara verin. Fakirlik nedir bilirim. Anneme sonradan söyleyin. Bu haberi kaldıramaz. Yaşayamadığım bir gençliğim var benim.’’ ifadeleri yer aldı. Şehit teğmenin vasiyeti olduğu belirtilen video sosyal medya kullanıcıları tarafından yüzlerce kez paylaşıldı. İşte o video…