Yer: Kamışlı… ABD’li askerler PKK/YPG’lilerle yağmur altında böyle dans etti!

Türkiye'nin terörün kökünü kazımaya yönelik attığı kararlı adımlar, kalleşleri besleyip büyüten, eğitip silahlandıran sözde müttefik ABD'de hazımsızlık yaptı. Pentagon yaptığı açıklamalarla teröristlere kalkan oldu, CENTCOM kansızlara 'kan' yardımında bulundu. Son olarak Türkiye'nin harekat yapmayı planladığı Suriye'nin kuzeyinde kayıtlara geçen görüntü ise resmen ABD-PKK aşkını belgeledi. ABD’li paralı askerler, Kamışlı'da yağmur altında YPG'li teröristlerle dans etti. Takvim.com.tr detayları sizler için derledi.