Haberler Güncel Videoları Yer: Kamışlı… ABD’li askerler PKK/YPG’lilerle yağmur altında böyle dans etti!

Yer: Kamışlı… ABD’li askerler PKK/YPG’lilerle yağmur altında böyle dans etti!

Yer: Kamışlı… ABD’li askerler PKK/YPG’lilerle yağmur altında böyle dans etti!
28.11.2022 18:50 - Son Güncelleme: 28.11.2022 18:50

OTOMATİK OYNAT

Güncel 01:35
Adana'da FETÖ soruşturması: 10...
Güncel 08:41
AK Parti İstanbul İl Başkanı...
Güncel 01:42
‘’Endamın yeter’’
Güncel 00:19
Bakan Akar beraberindeki TSK...
Güncel 00:44
PKK hedefleri vuruldu! İşte o...
Güncel 02:07
Kontrolden çıkan araç tramvay...
Güncel 01:19
3 katlı müstakil ev alev alev...
Güncel 01:47
Silahlı kavgada mermi yoldan...
Güncel 05:38
Cezalandırma atışları A...
Güncel 00:38
6'lı masada Kılıçdaroğlu...
Güncel 33:04
Başkan Erdoğan’dan önemli...
Güncel 00:19
Başkan Erdoğan köprüde intihar...

Türkiye'nin terörün kökünü kazımaya yönelik attığı kararlı adımlar, kalleşleri besleyip büyüten, eğitip silahlandıran sözde müttefik ABD'de hazımsızlık yaptı. Pentagon yaptığı açıklamalarla teröristlere kalkan oldu, CENTCOM kansızlara 'kan' yardımında bulundu. Son olarak Türkiye'nin harekat yapmayı planladığı Suriye'nin kuzeyinde kayıtlara geçen görüntü ise resmen ABD-PKK aşkını belgeledi. ABD’li paralı askerler, Kamışlı'da yağmur altında YPG'li teröristlerle dans etti. Takvim.com.tr detayları sizler için derledi.

Güncel Videoları
SON DAKİKA