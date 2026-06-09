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Şehit Aybüke öğretmen vefatının 9. yılında kabri başında dualarla anıldı

Şehit Aybüke öğretmen vefatının 9. yılında kabri başında dualarla anıldı

Şenay Aybüke Yalçın, şehadetinin yıl dönümünde memleketindeki kabri başında anılırken, törende duygu dolu anlar yaşandı.

Takvim Kaynak Tercihleri
Serkan Cortaoğlu
Serkan Cortaoğlu Takvim.com.tr Güncel

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