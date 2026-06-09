Elektrikli bisikletteki 3 çocuk kamyonetin altında kaldı | VİDEO

Giriş Tarihi: 09 Haziran 2026 20:25

Kavşakta Çarpıştılar: Çocuklar Aracın Altında Kaldı

Kaza, öğleden sonra saat 14.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Ali Ulvi Kurucu Caddesi üzerinde bulunan bir kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Z.Y. idaresindeki kamyonet, kavşakta Suriye uyruklu O.S.'nin kullandığı elektrikli bisikletle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle, üzerinde tam 4 kişinin bulunduğu elektrikli bisikletin sürücüsü O.S. yola savruldu. Bisikletin arkasında yolcu konumunda bulunan ve aynı aileden oldukları öğrenilen C.S., A.S. ve İ.S. adlı çocuklar ise kamyonetin altında kalarak metrelerce sürüklendi.

Vatandaşlar Zamana Karşı Yarıştı

Kazayı gören çevredeki esnaflar ve vatandaşlar, kamyonetin altında kalan çocukları kurtarmak için adeta canını dişine takarak bölgeye koştu. Vatandaşların yoğun çabasıyla aracın altından çıkarılan çocuklar ve yola savrulan sürücü için hemen 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istendi. İhbar üzerine kaza kırım mahalline çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılar Hastaneye Kaldırıldı, Sürücü Gözaltında

Yaralanan 3'ü çocuk toplam 4 kişi, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalelerin ardından ambulanslara alınarak Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların durumlarının takip edildiği bildirildi. Kazanın ardından olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, kamyonet sürücüsü Z.Y.'yi gözaltına alarak emniyete götürdü. Dehşet anlarının güvenlik kameralarınca kaydedildiği kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma devam ediyor.