Türkiye kirli bir provokasyonla karşı karşıya... Kayseri'de Suriyeli bir şahsın Suriyeli küçük bir kızı taciz etmesi ve ardından Suriye'nin kuzeyinde Türk bayraklarına yapılan alçak saldırının yankıları sürerken bir provokasyon da İstanbul'da patladı. Eline bıçak alan bir şahsın Arap iş insanlarını tehdit ettiği ve küfürler savurduğu görüldü. Görüntülerin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelinin tespit edilerek yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda şüphelinin M.İ. olduğu belirlendi. Gözaltına alınan M.İ. tutuklandı.