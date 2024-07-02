SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 02 Temmuz 2024, 17:16 Güncelleme Tarihi: 02 Temmuz 2024, 17:16

Sarıyer’de Arap turistleri bıçakla tehdit eden saldırgan tutuklandı

Türkiye kirli bir provokasyonla karşı karşıya... Kayseri'de Suriyeli bir şahsın Suriyeli küçük bir kızı taciz etmesi ve ardından Suriye'nin kuzeyinde Türk bayraklarına yapılan alçak saldırının yankıları sürerken bir provokasyon da İstanbul'da patladı. Eline bıçak alan bir şahsın Arap iş insanlarını tehdit ettiği ve küfürler savurduğu görüldü. Görüntülerin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelinin tespit edilerek yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda şüphelinin M.İ. olduğu belirlendi. Gözaltına alınan M.İ. tutuklandı.

SIRADAKİ VİDEO
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Meclis'te yemin etti!
02.07.2024Salı
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu Meclis'te yemin etti!
02.07.2024Salı
Kayseri'de çıkan olaylarda 21 polis ve 1 itfaiye personeli yaralandı
02.07.2024Salı
MİT'ten PKK/KCK'nın İsveç yapılanmasına darbe: Zozan Baransson Nubaybin’de yakalandı
02.07.2024Salı
Başkan Erdoğan Suudi Arabistan Savunma Bakanı Selman'ı kabul etti
02.07.2024Salı
Bunlar da Var
Edirne Keşan’da kamyonet buğday yüklü römorka arkadan çarptı: 3 ölü, 1 yaralı 01:27
Kamyonet buğday yüklü römorka arkadan çarptı: 3 ölü, 1 yaralı
02.07.2024Salı
Kabine’de görev değişimi! İşte o isimler... 02:50
Kabine’de görev değişimi!
02.07.2024Salı
YENİ SAĞLIK BAKANI KEMAL MEMİŞOĞLU KİMDİR? 01:10
Yeni Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu Kimdir?
02.07.2024Salı
Mardin’de inşaatı devam eden şehir hastanesinde pompa aracı üzerine devrilen bir işçi hayatını kaybetti 01:24
Beton pompasının altında kalan inşaat işçisi hayatını kaybetti
02.07.2024Salı
CANLI YAYIN
SON DAKİKA