Sapık okul müdürünün taciz görüntüleri ortaya çıktı! WhatsApp'tan yazdıkları şoke etti... "Sana tecavüz edeceğim"

Sapık okul müdürünün taciz görüntüleri ortaya çıktı... Ankara'da Şehit Öğretmen Nesrin İnigür İlkokulu'nda görevli müdür yardımcısı F.R., iddiaya göre okul müdürü A.Y. tarafından cinsel tacize uğradı. Genç kadın, okul koridorlarında kendisini defalarca zorla öpen A.Y., tarafından hem fiziki hem de sözlü tacize maruz kaldı. A.Y., kendisine tepki gösteren F.R.'ye, "Seni bu okula kapattım. Sana tecavüz edeceğim" diyerek tehdit etmesinin yanı sıra, zorla öptüğü görüntüleri okulun güvenlik kameralarına da yansıdı. Öte yandan sapık müdürün WhatsApp'tan attığı şok mesajlar da ortaya çıktı.