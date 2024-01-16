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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 16 Ocak 2024, 10:40 Güncelleme Tarihi: 16 Ocak 2024, 10:46

Şanlıurfa'da sokak köpeğinin saldırısına uğrayan çocuk ölümden döndü

Şanlıurfa'da komşuya gitmek için evinden çıkan 12 yaşındaki kız çocuğuna sokak köpekleri saldırdı. Saldırı sonucu vücudunun çeşitli yerleri parçalanan ve çok derin yaralar oluşan çocuk Gaziantep Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alınırken baba duruma tepki gösterdi. Olay, 13 Ocak 2023 tarihinde Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesine bağlı kırsal Çiftekemer Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, komşuya gitmek için evinden çıkan 12 yaşındaki Fidan Damla Koçyiğit’e sokak köpeği saldırdı. Saldırı sonrası özellikle kolları ve bacaklarında derin yaralar oluşan talihsiz çocuk önce Şanlıurfa'da, ardından Gaziantep Şehir Hastanesinde tedavi altına alındı.

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