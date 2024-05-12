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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 12 Mayıs 2024, 14:09 Güncelleme Tarihi: 12 Mayıs 2024, 14:10

Oğuz Murat Aci’nin annesinden yürek yakan feryat! Baba Özer Aci'den cani Eylem Tok ve kaçak Timur'a çağrı... "Gelin adalete teslim olun"

Eylem Tok ve Bülent Cihantimur'un ehliyetsiz oğlu Timur Cihantimur tarafından hayattan koparılan Oğuz Murat Aci'nin ailesi Anneler Günü'nü buruk geçirdi. Evladını mezarını ziyaret eden anne Pervin Aci, "Çocuğum baharında söndü. Murat'ım öldü ama biz de ölü olarak yaşıyoruz" diyerek feryat etti. Baba Özer Aci ise cani anne Eylem Tok ve ABD'ye kaçırdığı oğlu Timur Cihantimur'a çağrı yaparak "Çocuk ve annesi gelip adalete teslim olsunlar" ifadelerini kullandı. Aci, "Oğluma bir gün 'Adalet tecelli etti' diyebilmem lazım. Bunun için de mücadeleme devam edeceğim" dedi.

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