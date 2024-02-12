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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 12 Şubat 2024, 15:11 Güncelleme Tarihi: 12 Şubat 2024, 15:17

Şanlıurfa Haliliye Kaza Haberi: 5 araç birbirine girdi! Çok sayıda yaralı var

Şanlıurfa'da 5 aracın karıştığı zincirleme kazada 11 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle güzergahta aksayan ulaşım, araçların çekilmesinin ardından normale döndü.

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde 5 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.

Konuklu Mahallesi 15 Temmuz Demokrasi Bulvarı'nda henüz sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 54 BM 473, 63 AGG 663, 34 BMF 839, 35 AS 5047 ve 07 BAJ 806 plakalı otomobillerin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

11 KİŞİ YARALANDI
Kaza nedeniyle olay yerine 112 Acil Servis ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

Araçlarda sıkışan 11 yaralı, itfaiye ekiplerinin yardımıyla bulundukları yerden çıkarılarak çeşitli hastanelere sevk edildi.

Kaza nedeniyle güzergahta aksayan ulaşım, araçların çekilmesinin ardından normale döndü.

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