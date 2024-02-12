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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 12 Şubat 2024, 13:51 Güncelleme Tarihi: 12 Şubat 2024, 13:59

Özgür Özel'de 'İzmir' endişesi! İmamoğlu fondaşlar üzerinden vuruyor: ''Duvara toslayacaksınız Özgür bey artık sona gelindi."

CHP'de yerel seçimlere gider ayak panik havası hakim. İzmir'de listeyi kendisi hazırlayan Özgür Özel, Cemil Tugay'ı aday göstererek hem Tunç Soyer'e çizik attı hem de 'Buğra Gökçe' dayatmasında bulunan Ekrem İmamoğlu'nu devre dışı bıraktı. Ancak Özel'in 'kale' olarak gördüğü İzmir için "Cemil Bey'i iyi tanıtabilirsek netice alırız" demesi endişe içinde olduğunu da gözler önüne serdi. Özel'e bir tepki de Fatih Portakal'dan geldi. Özel'in "Ön seçim" sözünü tutmadığını hatırlatan Fatih Portakal, "Bu kafayla giderseniz duvara toslayacaksınız Özgür bey artık sona gelindi." dedi.

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