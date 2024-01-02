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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 02 Ocak 2024, 22:11 Güncelleme Tarihi: 02 Ocak 2024, 22:46

Salih el Aruri’nin kardeşi Üm Küteyba'dan ilk açıklama: “Allah şehadetini kabul etsin”

Katil İsrail’in insansız hava aracıyla Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta düzenlediği saldırıda Hamas yöneticilerinden Salih Aruri şehit oldu. Olay sonrası Hamas Siyasi Bürosu Başkan Yardımcısı Salih El Aruri’nin şehedet haberini alan kız kardeşi yaptığı açıklamada, "Bizi Şeyh Salih'in şehadeti ile şereflendiren Allah'a hamdolsun. Her gün “Allah’ım bize şehadeti nasip eyle” diye dua ederdi. Diledi ve elde etti. Filistin doğuştur ve zafer geliyor.” dedi.  Öte yandan yaptığı Salih el Aruri’nin annesi ise oğlunun şehadet haberine karşılık, “Allah kabul etsin.. Allah kabul etsin” ifadelerini kullandı.

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