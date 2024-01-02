Katil İsrail’in insansız hava aracıyla Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta düzenlediği saldırıda Hamas yöneticilerinden Salih Aruri şehit oldu. Olay sonrası Hamas Siyasi Bürosu Başkan Yardımcısı Salih El Aruri’nin şehedet haberini alan kız kardeşi yaptığı açıklamada, "Bizi Şeyh Salih'in şehadeti ile şereflendiren Allah'a hamdolsun. Her gün “Allah’ım bize şehadeti nasip eyle” diye dua ederdi. Diledi ve elde etti. Filistin doğuştur ve zafer geliyor.” dedi. Öte yandan yaptığı Salih el Aruri’nin annesi ise oğlunun şehadet haberine karşılık, “Allah kabul etsin.. Allah kabul etsin” ifadelerini kullandı.