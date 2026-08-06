Rize'de çay sırasında kavga: Yabancı uyruklu işçiler birbirine girdi

Giriş Tarihi: 06 Ağustos 2026 23:08

Rize'de çay alım merkezinde sıra kavgası

Rize'nin İyidere ilçesinde bulunan bir çay alım merkezinde, yaş çay teslimi yapmak için bekleyen İran uyruklu mevsimlik işçiler arasında sıra meselesi yüzünden tartışma çıktı. Anlaşmazlığın giderek büyümesiyle tartışma kısa sürede tekmeli yumruklu kavgaya dönüştü.

Vatandaşlar ve diğer işçiler güçlükle ayırdı

Çevrede bulunan vatandaşların ve alandaki diğer işçilerin araya girmesiyle yaşanan arbede güçlükle sonlandırıldı. Olayın yatıştırılmasının ardından durumu kontrol altına almak adına bölgeye güvenlik ekipleri çağrıldı.

İhbar üzerine güvenlik ekipleri sevk edildi

İhbar üzerine hızla olay yerine sevk edilen güvenlik ekipleri alanda önlem alırken, yaşanan kavga ve gerginlikle ilgili adli inceleme başlatıldı.