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Rize'de çay sırasında kavga: Yabancı uyruklu işçiler birbirine girdi

Rize'de çay sırasında kavga: Yabancı uyruklu işçiler birbirine girdi

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Rize'nin İyidere ilçesindeki çay alım merkezinde İran uyruklu mevsimlik işçiler arasında sıra nedeniyle tekmeli yumruklu kavga çıktı. Çevredeki vatandaşların güçlükle ayırdığı kavgayla ilgili güvenlik ekipleri inceleme başlattı.

Rize'de çay alım merkezinde sıra kavgası

Rize'nin İyidere ilçesinde bulunan bir çay alım merkezinde, yaş çay teslimi yapmak için bekleyen İran uyruklu mevsimlik işçiler arasında sıra meselesi yüzünden tartışma çıktı. Anlaşmazlığın giderek büyümesiyle tartışma kısa sürede tekmeli yumruklu kavgaya dönüştü.

Vatandaşlar ve diğer işçiler güçlükle ayırdı

Çevrede bulunan vatandaşların ve alandaki diğer işçilerin araya girmesiyle yaşanan arbede güçlükle sonlandırıldı. Olayın yatıştırılmasının ardından durumu kontrol altına almak adına bölgeye güvenlik ekipleri çağrıldı.

İhbar üzerine güvenlik ekipleri sevk edildi

İhbar üzerine hızla olay yerine sevk edilen güvenlik ekipleri alanda önlem alırken, yaşanan kavga ve gerginlikle ilgili adli inceleme başlatıldı.

Takvim Kaynak Tercihleri
Serkan Cortaoğlu
Serkan Cortaoğlu Takvim.com.tr Güncel

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