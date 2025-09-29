PODCAST CANLI YAYIN

Sağlık Bakanı Memişoğlu duyurdu: 18 bin yeni sağlık personeli alınacak

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sağlık alanında 18 bin kişilik ikinci aşama alım sürecinin başladığını duyurdu. Memişoğlu, alımların 15 bin 247 sözleşmeli personel ve 2 bin 753 sürekli işçiyi kapsayacağını ifade etti.

İnegöl'de silahlı çatışma: 1'ölü, 2 yaralı
Kütahya Simav’da 5.4’lük deprem meydana geldi
Turist kadınlarla rezil dans kamerada!
Güllü'nün son görüntüleri ortaya çıktı: Eyvah düşmüş, koş | VİDEO
