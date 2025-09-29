PODCAST
Sağlık Bakanı Memişoğlu duyurdu: 18 bin yeni sağlık personeli alınacak
Giriş Tarihi: 29 Eylül 2025 01:50
Güncelleme Tarihi: 29 Eylül 2025 01:52
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sağlık alanında 18 bin kişilik ikinci aşama alım sürecinin başladığını duyurdu. Memişoğlu, alımların 15 bin 247 sözleşmeli personel ve 2 bin 753 sürekli işçiyi kapsayacağını ifade etti.
