MİT ve Suriye İstihbaratı'ndan ortak operasyon: Kırmızı bültenli 10 DEAŞ'lı Türkiye'ye getirildi!

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) Suriye İstihbarat Servisi ile yürüttüğü sıra dışı koordinasyon neticesinde, sınır ötesinde saklanan ve Kırmızı Bülten ile aranan 10 üst düzey DEAŞ'lı terörist kıskıvrak yakalanarak Türkiye'ye getirildi; aralarında 109 vatandaşımızın şehit olduğu Ankara Garı saldırısının failleriyle doğrudan bağlantılı olan ve geçmişteki canlı bomba yeleklerinde parmak izi bulunan Ömer Deniz Dündar ile örgütün sözde Türkiye sorumlularının da yer aldığı teröristlerden 9'u çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

