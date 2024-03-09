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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 09 Mart 2024, 21:35 Güncelleme Tarihi: 09 Mart 2024, 21:44

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan 'LÖSANTE' açıklaması! “Lösemi hastalarını istismar ederek istememeliler”

Geçtiğmiz günlerde fonda medya 'LÖSANTE Hastanesi' provokasyonuna soyundu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Pendik’te esnaf ve vatandaşı ziyaret ettiği sırada kendisine yöneltilen, “LÖSANTE’ye neden tam ruhsat vermiyorsunuz?” sorusuna cevap verdi. Bakan Koca, “Lösemi hastaları için lösemi hastalarına özel hastaneyi kullanmak üzere, ne kadar yatak istiyorlarsa, ne kadar lösemi hastalarına özel hematolog ve benzeri istiyorlarsa sonuna kadar, yoğun bakım dahil açığız. Ama lösemi hastalarının yanında, kadın doğum doktoru, yatağı, ortopedi ve benzeri branşları lösemi hastalarını istismar ederek istememeliler” ifadelerini kullandı.

Bakan Koca, Pendik'teki ziyaretleri sırasında bir kişinin "LÖSANTE'ye neden tam ruhsat vermiyorsunuz?" şeklindeki sorusunu yanıtladı.

Koca, "Lösemi hastalarına özel hastaneyi kullanmak üzere ne kadar yatak istiyorlarsa, ne kadar lösemi hastalarına özel hematolog istiyorlarsa sonuna kadar yoğun bakım dahil açığız ama lösemi hastalarının yanında, kadın-doğum doktoru, yatağı, ortopedi ve diğer branşları lösemi hastalarını istismar ederek istememeliler." diye konuştu.

Lösemi haricindeki diğer hastalıklarla ilgili hastane istemenin istismar olduğunu dile getiren Koca, "Sizi de istismar etmesinler. Lösemi yatağı için sonuna kadar, lösemi hastaları için hematoloji ve benzeri hekim istihdamından sonuna kadar, ama kadın-doğum, ortopedi, beyin cerrahisi gibi branşlarla ilgili lösemili hastalarımızı istismar ederek onun kapısını, parayla ettikleri hizmetlerin önünü açmasınlar." ifadelerini kullandı.

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