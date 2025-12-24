PODCAST
Sadettin Saran'ın test sonucu pozitif çıktı
Giriş Tarihi: 24 Aralık 2025 09:36
Uyuşturucu soruşturması kapsamında, Adli Tıp Kurumu'na sevk edilen Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran'ın saç örneğinde kokain ve metabolitleri testinin pozitif olduğu belirlendi. Rapor İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi.
