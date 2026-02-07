SON DAKİKAGÜNCELEKONOMİSPORMAGAZİNDÜNYAYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARHaberlerGüncel VideolarıBalıkesir sallandı: 4.1 büyüklüğünde deprem!Balıkesir sallandı: 4.1 büyüklüğünde deprem!Giriş Tarihi: 07 Şubat 2026 11:45 Güncelleme Tarihi: 07 Şubat 2026 11:48 Facebook X NSosyal Linki Kopyala Yazı Boyutu Balıkesir'de hissedilen bir deprem meydana geldi. AFAD depremin şiddetini 4.1 olarak açıkladı.Bunlar da Var 00:38Fatih'teki banka soyguncusu evinde yakalandı 07.02.2026Cumartesi 00:43Eminönü'nde banka soygunu: 112 bin lira alıp kaçtı 06.02.2026Cuma 00:20Erzincan'da deprem paniği kamerada! 06.02.2026Cuma 01:33Batman'da kuyumcu soygunu kamerada! 06.02.2026CumaCANLI YAYIN