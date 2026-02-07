PODCAST CANLI YAYIN
Konya'da 11 kişi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Konya'nın Meram ilçesinde bir apartmanda yapılan haşere ilaçlaması sonrası zehirlenme şüphesiyle 11 kişi hastaneye kaldırıldı.

Erzincan'da deprem paniği kamerada!
Batman'da kuyumcu soygunu kamerada!
Trump’tan skandal paylaşım: Obama çiftine ırkçı gönderme
Yalova'da kuyumcu soygunu kamerada!
