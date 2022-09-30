Rusya Devlet Başkanı Putin 4 bölgenin ilhakını açıkladı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 4 bölgenin ilhakını açıkladı. Putin, "Bugün Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerinin Rusya’ya alınmasıyla ilgili anlaşmaları imzalayacağız." ifadelerini kullandı. Batı'ya sert ifadelerle yüklenen Putin, "Anglo-Saksonlar yaptırımlara doydu, şimdi sabotajlara başladılar. Kuzey Akım boru hatlarını patlattılar" dedi. AB'den Rusya'nın kararına tepki gelirken Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'nın 4 bölgeyi ilhak kararı sonrası yaptığı açıklamada, "Hızlandırılmış NATO üyeliği için resmen başvuru yaptık" dedi.