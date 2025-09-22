PODCAST CANLI YAYIN

Rize’de Çamlıhemşin’in yaylalarına yardımlar helikopterle taşınıyor

Rize-Artvin Havalimanı’ndan askeri helikopterlerle yaylalara sağlık ekibi, ilaç ve temel ihtiyaç maddeleri götürülüyor.

Rize'de hafta sonu etkili olan yağışların ardından özellikle Çamlıhemşin ilçesi selden ve heyelanlardan büyük zarar gördü. İlçenin Ayder Yaylası ve Kaçkarlar'ın eteklerindeki yaylalar ile ulaşımı sel ve heyelanlar nedeniyle yolların zarar görmesi nedeniyle bölgeye ulaşım havadan sağlanıyor.

İlçeye bağlı birçok köy ve yaylaya kara yolu ile ulaşım sağlanamazken, havanın dün öğleden sonra açması ile birlikte Rize Artvin Havalimanı'ndan askeri helikopterlerle yardımlar taşınmaya başladı.

Bölgeye 5 helikopter gönderilerek havadan yardım çalışmaları başlatıldı. Rize Artvin Havalimanı, yardım ve koordinasyon merkezi haline getirildi. Sağlık ekipleri, gıda, içecek ve temel ihtiyaç malzemeleri havalimanından bölgeye helikopterlerle taşınıyor.

