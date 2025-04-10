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Rapçi ‘Massaka’ ‘yasadışı bahis’ reklamı yaptığı iddiasıyla tutuklandı
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Rapçi ‘Massaka' ‘yasadışı bahis’ reklamı yaptığı iddiasıyla tutuklandı

Giriş Tarihi: 10.04.2025 19:07:19

Barış Boyun'un elebaşılığını yaptığı suç örgütünün eylem ve faaliyetlerine ilişkin sosyal medya hesabından suçu ve suçluyu övücü klip yayımladığı iddiasıyla Pendik'te gözaltına alınan rapçi Massaka, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, hakkında kırmızı bülten kararı bulunan ve İtalya'da cezaevinde olan Barış Boyun'un liderliğini yaptığı suç örgütünün eylem ve faaliyetleri ile sosyal medya paylaşımlarına ilişkin çalışma gerçekleştirmiş, "Massaka" lakaplı rapçi M.İ.'nin suçu ve suçluyu övücü nitelikte klip yayımladığı belirlenmişti. Rapçi Murat İ. Pendik'te yakalanarak gözaltına alınmış ve emniyet işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmişti.


Savcılık ifadesinin ardından şüpheli Murat İ, kliplerinde 'yasadışı bahis reklamı' yaptığı iddiasıyla sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

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