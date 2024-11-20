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PKK'lı Ümit:
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PKK'lı Ümit: "Sorunları çözmek için AK Parti ve MHP'yi yıkmalıyız"

Giriş Tarihi: 20 Kasım 2024 19:23 Güncelleme Tarihi: 20 Kasım 2024 19:23

Kandil'deki terör baronları sıraya girip "silah bırakmayacaklarını" ilan etti. PKK Merkez Komitesi Üyesi Helin Ümit saklandığı inden "Suriye'nin kuzeyine saldırılar durmazsa, kayyumlar kalkmazsa, tecrit son bulmazsa yeni TUSAŞ saldırıları gelir" tehditleri savurdu. Bahçeli'nin Öcalan'a yaptığı "Çık PKK'yı lağvet" çağrısı ve MHP'den yapılan "Vakit tamamdır, söz konusu vatandır" paylaşımlarıyla köşeye sıkışan Ümit, Batman'daki bölücü eylemlere "ateşin çocukları geri geldi" diyerek arka çıktı. Elebaşı Ümit açık açık "Sorunları çözmek için AK Parti ve MHP'yi yıkmalıyız" dedi.

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