Camide temizlik yaparken dehşeti yaşadı: İmama saldırı anı kamerada

Giriş Tarihi: 25 Mayıs 2026 22:25

Bayram Temizliği Sırasında Saldırdı

Olay, İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde bulunan Siyavuşpaşa Merkez Camii'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, caminin İmam Hatibi Selami Beyaztaş, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde ibadethaneyi cemaat için temizlemeye başladı. Bu sırada camiye giren ve henüz kimliği tespit edilemeyen bir şahıs, temizlik yapan Beyaztaş'ın yanına yaklaşarak bilinmeyen bir nedenle tartışma çıkardı.

Defalarca Yumruklayıp Kaçtı

Sözlü tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine gözü dönen saldırgan, din görevlisine acımasızca yumruk atmaya başladı. Aldığı darbelerle sarsılan İmam Hatip Selami Beyaztaş kendisini korumaya çalışırken, gözü dönen şahıs saldırısını defalarca sürdürdü. Talihsiz imamı darbeden saldırgan, olayın ardından hızla camiden uzaklaşarak kayıtlara karıştı.

Güvenlik Kamerası Kaydetti

Cami içerisinde yaşanan o mukavemet ve dehşet anları ise iş yerinin güvenlik kameraları tarafından anbeân kayıt altına alındı. Yüzünden ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan imam Beyaztaş, çevredekilerin yardımıyla hastaneye götürülerek tedavi altına alındı. Darp raporu alan din görevlisi, emniyet müdürlüğüne giderek şahıstan şikayetçi oldu. Bahçelievler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kamera kayıtlarını inceleyerek kaçan saldırganın kimliğini belirlemek ve yakalamak için geniş çaplı bir soruşturma başlattı.