Husumetlisi olduğu iki kişiyi arabayla ezdi!

Giriş Tarihi: 25 Mayıs 2026 22:10

Cami Yanında Büyük Panik Yaşandı

Olay, Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde bulunan Karasaid Camisi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sinan Özkan isimli sürücü, aralarında daha önceden husumet bulunan kişileri sokakta yürürken fark etti. Öfkesine hakim olamayan sürücü, kullandığı otomobili hızla bu kişilerin üzerine doğru sürerek çevredeki vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı.

İki Kişi Ezilerek Yaralandı

Otomobilin doğrudan üzerlerine gelmesiyle kaçmaya çalışan ancak darbeden kurtulamayan Ramazan D. ve Sinan Y. çarpmanın etkisiyle savrularak yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine ivedilikle 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Taşköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastaneden alınan bilgiye göre yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

Saldırgan Sürücü Gözaltında

Husumetlilerini aracıyla ezerek yaralanmalarına neden olan ve olayın ardından kaçmaya çalışan sürücü Sinan Özkan, Taşköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin hızlı takibi sonucu kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Karakola götürülen zanlının sorgusu devam ederken, adli makamlarca olayla ilgili başlatılan çok yönlü soruşturma titizlikle sürdürülüyor.