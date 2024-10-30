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PKK elebaşı Duran Kalkan şart koşuyor: Apo'ya uyarız ama İmralı ortamında olmaz bunlar | VİDEO
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PKK elebaşı Duran Kalkan şart koşuyor: Apo'ya uyarız ama İmralı ortamında olmaz bunlar | VİDEO

Giriş Tarihi: 30 Ekim 2024, 12:49 Güncelleme Tarihi: 30 Ekim 2024, 12:49

Türkiye'nin iç cepheyi sağlamlaştırmak için attığı adımlara terör örgütü PKK yine takoz mu olacak? MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, teröristbaşı Abdullah Öcalan'a "Çık PKK'yı lağvet" çağrısı yaptı. Çağrı sonrası Öcalan'dan "Koşullar oluşursa bu süreci çatışma ve şiddet zemininden hukuki ve siyasi zemine çekebilirim" mesajı gelirken PKK elebaşlarından Duran Kalkan, teröristbaşı Öcalan'a uyacaklarını savunsa da süreci tıkayacak yönde mesajlar verdi. Terörist Kalkan, "Elbette dünyadan tecrit edilmiş, İmralı ortamında olmaz bunlar." dedi. Atılan adımın "savaş taktiği" olduğu göndermesini yapan terörist Duran Kalkan, "Söz konusu çevreler, bağcı dövmek istemiyorlarsa, özel savaş taktiği yapmıyorlarsa, o zaman uygun koşullar yaratmalılar. Başka türlü olmaz." diyerek Türkiye'ye şart koşmaya kalktı. PKK elebaşından TUSAŞ itirafı da geldi!

PKK elebaşı Duran Kalkan şart koşuyor: Apoya uyarız ama İmralı ortamında olmaz bunlar! | TUSAŞ itirafı

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