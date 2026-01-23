SON DAKİKAGÜNCELEKONOMİSPORMAGAZİNDÜNYAYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARHaberlerGüncel VideolarıPendik’te kuryeyi ezen sanığa 7 yıl 9 ay hapis (VİDEO)Pendik’te kuryeyi ezen sanığa 7 yıl 9 ay hapis (VİDEO)Giriş Tarihi: 23 Ocak 2026 16:07 Facebook X NSosyal Linki Kopyala Yazı Boyutu Pendik'te, motosikletli kuryeyi iki araç arasında sıkıştırarak ağır yaralayan sanık Vedat Kızıl "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 7 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.Bunlar da Var 00:30Sağlık kontrolünden geçirilen Esat Yontunç kamerada! 22.01.2026Perşembe 03:19SON DAKİKA: Altın yüklü zırhlı araç kaza yaptı! 8 kilo külçe altın kayıp! 22.01.2026Perşembe 00:30Adana'da dehşet anları: Alevler içinde kalmaktan son anda kurtuldu! 22.01.2026Perşembe 02:40Hemşire şiddeti kamerada! Deniz Esin engelli kaldı (VİDEO) 22.01.2026PerşembeCANLI YAYIN