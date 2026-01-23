Ahmet Özer'e 6 yıl 3 ay hapis cezası

SON DAKİKAGÜNCELEKONOMİSPORMAGAZİNDÜNYAYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARHaberlerGüncel VideolarıAhmet Özer'e 6 yıl 3 ay hapis cezasıAhmet Özer'e 6 yıl 3 ay hapis cezasıGiriş Tarihi: 23 Ocak 2026 14:27 Facebook X NSosyal Linki Kopyala Yazı Boyutu Son dakika… PKK/KCK üyeliği suçlamasıyla yargılanan CHP’li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, “kent uzlaşısı” davasındaki karar duruşmasında 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.Bunlar da Var 00:30Sağlık kontrolünden geçirilen Esat Yontunç kamerada! 22.01.2026Perşembe 03:19SON DAKİKA: Altın yüklü zırhlı araç kaza yaptı! 8 kilo külçe altın kayıp! 22.01.2026Perşembe 00:30Adana'da dehşet anları: Alevler içinde kalmaktan son anda kurtuldu! 22.01.2026Perşembe 02:40Hemşire şiddeti kamerada! Deniz Esin engelli kaldı (VİDEO) 22.01.2026PerşembeCANLI YAYIN