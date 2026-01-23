Hakkari Van yoluna çığ düştü

SON DAKİKAGÜNCELEKONOMİSPORMAGAZİNDÜNYAYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARHaberlerGüncel VideolarıHakkari Van yoluna çığ düştüHakkari Van yoluna çığ düştüGiriş Tarihi: 23 Ocak 2026 15:48 Facebook X NSosyal Linki Kopyala Yazı Boyutu Hakkari-Van kara yolunda kar esareti ve çığ felaketi... Kara yolu üzerindeki tüneller mevkiinde iki ayrı noktaya çığ düşmesi sonucu ulaşım tamamen dururken, onlarca araç ve yolcu yolda mahsur kaldı.Bunlar da Var 00:30Sağlık kontrolünden geçirilen Esat Yontunç kamerada! 22.01.2026Perşembe 03:19SON DAKİKA: Altın yüklü zırhlı araç kaza yaptı! 8 kilo külçe altın kayıp! 22.01.2026Perşembe 00:30Adana'da dehşet anları: Alevler içinde kalmaktan son anda kurtuldu! 22.01.2026Perşembe 02:40Hemşire şiddeti kamerada! Deniz Esin engelli kaldı (VİDEO) 22.01.2026PerşembeCANLI YAYIN