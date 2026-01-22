PODCAST CANLI YAYIN
Hemşire şiddeti kamerada! Deniz Esin engelli kaldı (VİDEO)

Kahramanmaraş’ta Deniz Esin Bozoklar’ın (5) henüz 5 günlükken bedensel ve zihinsel engelli kalmasına neden olduğu öne sürülen hemşire şiddetinin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. 3 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan hemşire Hazel Dırık B.’nin, Deniz Esin’in başına defalarca vurması, bacağını sıkması ve sonrasında bacağının hareketsiz kalması görüntülerde yer aldı. Ailenin avukatı Sait Bolat “Bunu basit bir darp olayı olarak değerlendirmemiz mümkün değil. Bunun adı vahşettir, eziyettir, işkencedir” dedi.

