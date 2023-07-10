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Pençe-Şimşek Harekatından acı haber! Askerlerimiz Hasan Taş ve Furkan Günergök şehit oldu

Pençe-Şimşek Harekatından acı haber! Askerlerimiz Hasan Taş ve Furkan Günergök şehit oldu
10.07.2023 01:31

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Şimşek Harekatı bölgesinde, bölücü terör örgütü mensuplarının taciz ateşi sonucu, iki askerin şehit olduğunu bildirdi.

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