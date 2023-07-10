Karadeniz sel felaketi! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç Bartın'dan önemli açıklamalar!

Karadeniz'in bazı bölgelerinde sağanak nedeniyle su taşkınları yaşandı, bazı noktalarında yollar kapandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç Bartın'da açıklama yaptı. Bakan Yerlikaya, "Her zaman dua ediyoruz. Allah tüm afetlerden bizleri korusun diyoruz. Tekrar Bartın'ımız başta olmak üzere tüm hemşerilerimize geçmiş olsun diyoruz" ifadelerini kullandı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da "Batı ve Orta Karadeniz'i etkileyen yağış nedeniyle sel afetiyle karşı karşıya kaldık. Yağışlar taşkınlara nedenlere oldu. Vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Can kaybı olmaması tesellimiz. Maddi hasarlarımız var. Bunların giderilmesi için çalışmalar AFAD koordinasyonunda yapılıyor ve yapılacak. Kiralı Köprü Barajı'mız yüzde 60 doluluk oranıyla ilimizi büyük felaketten kurtardı. Kozcağız Barajı'mız yüzde 15 doluluk oranı. Henüz su tutmaya başlamayan barajımız ama bu tür afetlerde su tutmamasına rağmen ilimizi koruyan bir barajımız. Hasarların çoğu küçük derelerin taşmasıyla oldu. Bartın'da 260 küyümüzün 155'i etkilendi. İlçelerimiz hasarlarımız meydana geldi. Bartın ırmağını besleyen ana kollar var. Buralardaki doluluk oranı yüzde 100 ama il merkezine gelmesini barajlarımız engelliyor. Yağışlarımız yarın da devam edecek. Vatandaşlarımızın dikkatli olması konusunda uyarıyoruz. Halkımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.

BAKAN KOCA: DURUM KONTROL ALTINDA



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Zonguldak'taki sel felaketi sonucu Gökçebey ve Devrek Devlet Hastanelerinde su baskını meydana gelmiş, acil servisler geçici olarak kullanım dışı kalmış, olay sebebi ile 37 adet ambulans, 1 pajero ambulans, 2 UMKE timi, 1 acil müdahale aracı ile 123 sağlık personeli görevlendirmesi yapılmıştır. Durum kontrol altındadır" paylaşımını yaptı.

UZUN ARAÇ KUYRUKLARI OLUŞTU



Bolu Dağı Tüneli'nin yanından geçen su kanalında yağmur nedeniyle su seviyesi yükseldi. Kanaldan taşan sular nedeniyle otoyol girişinin yaklaşık 200 metrelik kısmının tek şeridi ulaşıma kapandı. Bölgede etkili olan yağmur nedeniyle ulaşımın yavaşlamasıyla birlikte otoyolun İstanbul yönünde uzun araç kuyrukları oluştu.

TEM OTOYOLU'NDA HEYELAN MEYDANA GELDİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, "Yoğun yağıştan dolayı Bolu Dağı Tüneli'nden sonra TEM Otoyolu'nda da meydana gelen heyelan sebebiyle Ankara - İstanbul yönü trafiğe kapanmıştır. Ankara'dan İstanbul'a gidecek olan sürücülerin, Ankara - Eskişehir - Bilecik - Sakarya istikametini kullanmaları gerekmektedir" açıklamasını yaptı.

Öte yandan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu aşırı yağışlar sonrası oluşan heyelan ve sel nedeniyle Bolu'ya gidiyor.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son 24 saatteki verilerine göre metrekare başına, Bartın'da 134.9 kilogram, Amasra'da ise 182.4 kilogram yağış düştüğünü duyurdu. Sel felaketine maruz kalan ilçeler hakkında da bilgi veren Bakan Yerlikaya, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son 24 saatteki verilerine göre, metrekare başına Arıt'da 147.6 kilogram, Kozcağız'da 129.2 kilogram, Kurucaşile'de 119.2 kilogram, Hasankadı'da 101.6 kilogram, Ulus'da 91.2 kilogram yağış düştü. Yağışların yarın sabah saatlerine kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor. Lütfen, temkinli olalım, uyarıları dikkate alalım" ifadelerine yer verdi.

İSTİNAT DUVARI ÇÖKTÜ



Çakmaklar Mahallesi'nde derelerin taşmasının ardından bir apartmanın istinat duvarı çöktü. Mahallede vatandaşlar evlerine su girmemesi için kendi imkanlarıyla tedbir almaya çalıştı. Bolu Valiliği, su taşkınlarına karşı vatandaşların dere kenarlarından uzak durmaları, araçlarını yüksek yerlere park etmelerini ve hayvanlarını güvenli alanlara almaları uyarısında bulundu.

BARTIN'DAMAHSUR KALANLAR KURTARILDI

Öte yandan Bartın'da Karaçay Deresi'nin taşmasıyla bir fabrikada mahsur kalan 3 işçi ve çok sayıda köpek, AFAD ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. İl genelinde çok sayıda derenin taştığı, köprünün yıkıldığı, su baskınları ve heyelanların yaşandığı belirtildi.

BAKANLAR BÖLGEYE GİDİYOR

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Adalet Bakanımız Sayın Yılmaz Tunç ile birlikte Bartın'a doğru karayoluyla hareket halindeyiz. Valiliklerimiz ve AFAD koordinesinde Devletimiz bütün kurumlarıyla bölgede. 23 vatandaşımız helikopter, 73 vatandaşımız ise bot ve iş makineleriyle kurtarıldı. Şu an itibarıyla şükürler olsun can kaybımız yok. Hava Kurtarma ekiplerimiz ve tüm birimlerimiz Milletimizin emrinde" açıklamasını yaptı.

VALİ ARSLAN: ÇOK ŞÜKÜR CAN KAYBIMIZ YOK

Kurtarma çalışmalarını takip eden Bartın Valisi Nurtaç Arslan, "Karaçay deremizde büyük bir yükselme oldu. Şimdi dere inmeye başladı. 3 kişiyi fabrikadan kurtardık, ambulanslara aldık. Çok şükür can kaybımız yok" dedi.

FABRİKADA MAHSUR KALAN 70 İŞÇİ HELİKOPTERLE KURTARILACAK



Bartın'da Atılım Küçük Sanayi Sitesi'nde bulunan bir tekstil fabrikasında yaklaşık 70 işçi sel suları nedeniyle mahsur kaldı. Sahil Güvenlik Genel Komutanlığı'na bağlı helikopter kurtarma çalışmasına başladı. İşçilerden bazıları helikopterle kurtarılırken, çalışmalar devam ediyor. İş makineleriyle de bir yandan işçiler kurtarılmaya çalışılırken, bir yandan da sular tahliye ediliyor.

BARTIN IRMAĞI DA TAŞTI



Bartın'da sağanak sonrası Bartın Irmağı 15 metre yükselerek taştı. Irmağın taşmasıyla birlikte meydana gelen su baskınları dron kamerasıyla görüntülendi. Görüntüler, sel felaketinin boyutunu gözler önüne serdi.

Ordu'da da sağanak etkili oldu. Dün akşam itibariyle başlayan yağış nedeniyle Altınordu ilçesinden geçen Bülbül Deresi'nin bazı bölümlerinde taşkın meydana geldi. Dere üzerindeki köprülerin demir korkuluklarını yıkan su, cadde ve sokakları göle çevirdi. Taşkın nedeniyle birçok ev ve iş yerini su bastı. Taşbaşı Mahallesi'ndeki kilisenin yanından geçen derede de taşkın meydana geldi. Taşkın ile gelen su Karadeniz Sahil Yolu'nu göle çevirdi.