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Paris Büyükelçisi Ali Onaner’den A Haber’e özel açıklamalar

Paris Büyükelçisi Ali Onaner’den A Haber’e özel açıklamalar
01.07.2023 13:25 - Son Güncelleme: 01.07.2023 13:26

OTOMATİK OYNAT

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Fransa'da 17 yaşındaki Nael M. isimli gencin polis tarafından öldürülmesiyle başlayan sokak olayları alevleniyor. Mağazalar yağmalanırken 1300'den fazla kişi gözaltına alındı. Ülkeyi yangın yerine çeviren protestoları bastırmada kolluk kuvvetleri yetersiz kalınca devreye zırhlı araçlar girdi. Birçok kentte gösteriler devam ederken Marsilya'da bir silah mağazasının yağmalandığı Fransız medyasında yer aldı. Macron'a tepkiler sürerken ülke OHAL'e doğru gidiyor. 17 yaşındaki Nahel'in cenazesinin bugün öğle saatlerinde sonra olay yerine getirilmesi bekleniyor. Bu nedenle Nanterres'de Fransız polisi güvenlik önlemlerini artırdı. A Haber canlı yayınında açıklamalarda bulunan Paris Büyükelçisi Ali Onaner "Türk vatandaşlarından gözaltına alınan kimse bulunmuyor." ifadelerini kullandı. İşte Fransa'dan son durum....

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